Gruven har vært i drift siden 1976, og Store Norske planlegger å bruke rundt 200 millioner kroner på å rydde opp i Gruve 7, når Norges siste kullgruve avsluttes, melder Svalbardposten.

– Dette er kostnader knyttet til arbeid i gruven, daganlegget på Breinosa og kullageret på Hotellneset, sier prosjektdirektør og gruvesjef Gudmund Løvli i Store Norske til avisen.

Kostnadsoverskaget er foreløpig og Store Norske er oppmerksom på at det kan komme overraskelser etter mer enn 50 års drift. Det siste kullet skal tas ut sommeren 2025 og da starter en omfattende ryddeoperasjon. Planen er at mange av dagens gruvearbeidere skal delta i ryddearbeidet. Går alt etter planen, skal oppryddingen inne i fjellet ta et år.

Mye av bygningsmassen utenfor gruven skal bli stående for fremtiden, som et teknisk-industrielt kulturminne.