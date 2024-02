– Det er en vurdering knyttet til bruk av ytterligere ressurser på en sak som er mindre viktig nasjonalt, og det faktum at han hadde kort tid igjen å sone, opplyser politiadvokat Arne Fjellstad til Bergens Tidende.

Mandag sa politiet at de tror mannen er i utlandet. Hypotesen er at han forlot Norge via landeveien kort tid etter rømningen.

Fjellstad poengterer at mannen fortsatt er etterlyst nasjonalt og må regne med å bli pågrepet om politiet finner ut at han er i Norge.

Mannen er en utenlandsk statsborger som er varig utvist, men som har kommet tilbake til landet.