Tre andre som også befant seg i bilen, er tiltalt for medvirkning til promillekjøring, skriver NRK.

Det var 16. juni i fjor at en 19 år gammel mann mistet livet da bilen med fem personer kjørte av veien ved Finnanger på Otterøya i Namsos kommune. Ulykken skjedde i en 80-sone på fylkesvei 7068. Bilen ble liggende i en steinur 15 meter fra veien etter utforkjøringen.

De andre ble fraktet til sykehus med lettere eller moderate skader. De var i alderen 17 til 24 år da ulykken skjedde.

– På generelt grunnlag er dette en tragisk sak som fikk et tragisk utfall. Men påtalemyndigheten mener at det er grunnlag for å holde passasjerene ansvarlig for medvirkning. Dette er etter en helhetsvurdering av situasjonen og foranledningen – hva de gjorde før på kvelden, rett forut for kjøringen og når kjøringen ble foretatt, sier politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen til Adresseavisen.