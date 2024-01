Ifølge politiet ringte mannen selv inn til dem tirsdag og sa at han hadde drept de tre familiemedlemmene og skulle ta sitt eget liv. Da politiet kom til stedet, fant de fire døde mennesker.

– Jeg har ikke sett noen av sakens dokumenter, og kjenner den kun gjennom det jeg har lest i mediene. Min rolle blir å ivareta rettighetene man har som siktet, selv om man ikke lever, sier Lærum til NTB.

Hun er også klar på at hun har et ansvar for ikke å gjøre situasjonen verre for de involverte.

– Dette er en stor tragedie og det er mange pårørende, sier Lærum.

Hun sier at hun nå må sette seg inn i saken og ellers følge med på politiets arbeid.