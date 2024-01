– Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) får rapporter om at det er flere områder som har mangelfull eller helt bortfall av internett- og mobiltilgang. Flere av utfallene skyldes manglende strømforsyning. Både Telenor, Telia og Ice er i beredskap, men uværet gjør at det er vanskelig å starte feilretting, sier seksjonssjef Svein Sundfør Scheie i sikkerhetsavdelingen i Nkom.

Stormen i Nord-Norge har fått en rekke konsekvenser, inkludert stengte veier og innstilte fly.

Uværet påvirker fremkommeligheten i landsdelen, og det er derfor viktig å tenke på hva du kan gjøre hvis du trenger hjelp.

– Sørg for å ha en fulladet mobiltelefon og ellers lade opp elektronisk utstyr hjemme, som for eksempel PC og elbil. Disse kan brukes til å lade opp mobiltelefonen din dersom du går tom for strøm, sier Scheie.

Det samarbeides godt mellom myndighetene, mobiloperatørene og andre involverte parter, og situasjonen følges tett. Dersom stormen fører til utfall i mobilnettene, er det viktig at folk kan kontakte nødetatene.