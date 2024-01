Bil tatt av snøskred på E39 i Sunnfjord

Ingen ble skadd, men en bil ble tatt da et snø- eller sørpeskred gikk over E39 i Våtedalen i Gloppen i Sunnfjord natt til søndag. Nødetatene fikk melding om skredet klokken 3.21.

– Bilføreren kom seg ut og er uskadd. Det er gått flere skred i området, sier operasjonsleder Tore-Andre Brakstad i Vest politidistrikt til NTB.

Mannen var alene i bilen da han ble tatt av raset, som flyttet litt på bilen. Ifølge Vegtrafikksentralen skal det tas en ny vurdering av situasjonen på stedet klokken 9 søndag formiddag.

Nordkoreansk rakettoppskyting

Nord-Korea har skutt opp flere krysserraketter, ifølge opplysninger fra sørkoreanske myndigheter. – Vårt militære har avdekket flere uidentifiserte krysserraketter som ble skutt opp nær sjøen rundt Sinpno-området i Nord-Korea klokken 8 i dag morges, står det i en uttalelse fra generalstaben i Sør-Korea.

Generalstaben oppgir ikke hvor mange raketter det skal være snakk om, men uttalte senere i at overvåkingen er styrket og at ledelsen da var i kontakt med USA for å analysere oppskytingen.

Israel ber UNRWAs sjef gå av

Sjefen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), Philippe Lazzarini, bør gå av. Det sier Israels utenriksminister Israel Katz. Uttalelsen kommer etter at Lazzarini i går kveld advarte om at UNRWAs virksomhet på Gazastripen snart må legges ned fordi ni land har stanset utbetalingene.

Det har de gjort på grunn av anklager om at tolv UNRWA-ansatte på Gazastripen deltok i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, der rundt 1200 mennesker ble drept. UNRWA har opplyst at de tolv det gjelder, har fått sparken, og at anklagene skal granskes.

Med nye asylregler gikk Norge forbi Sverige

Det kom 42.000 asylsøkere til Norge i fjor og vi tok i fjor mot flest asylsøkere sett i forhold til befolkningen. 36.400 av dem var fra Ukraina. Sverige tok til sammenligning mot 12.500 asylsøknader i 2023.

Fra å være Europas mest liberale, har Sverige nå noen av de strengeste asylreglene. De har til og med tatt igjen klassens strengeste, nabolandet Danmark, som i mange år vært blant de strengeste.

– Danmark har pushet grensen for hva som mulig innenfor internasjonale konvensjoner. Men nå har på en måte svenskene tatt innersvingen på danskene, sier forsker Vilde Hernes ved NIBR til Aftenposten.

Tampa Bay Lightning slo New Jersey Devils

Tampa Bay Lightning slo New Jersey Devils 6–3 og tok sin sjuende strake hjemmeseier i natt norsk tid. Norske Emil Lilleberg fikk vel 17 minutter på isen for Lightning, men det ble ikke poeng for nordmannen i denne kampen.

Begge lagene spilte sin siste kamp før All-Star-pausen. Tampa Bay Lightning har vunnet åtte av ni kamper, mens New Jersey Devils har to seire på de sju siste.

Eie på femteplass i Aspen

Sandra Eie kjørte inn til en femteplass i X Games-finalen i Big Air i Aspen i USA i natt norsk tid. Dermed sikret 28-åringen fra Bærums Skiklub seg samme plassering som i X Games-finalen i fjor.

Franske Tess Ledeux kjørte inn til gull. Anastasia Tatalina fra Russland sikret sølvmedalje, mens amerikanske Rell Harwood tok bronse. Plassen foran Eie gikk til Ruby Star Andrews fra New Zealand. Mathilde Gremaud fra Sveits kom på sjetteplass i Big Air-finalen.