Medietilsynet avdekket regelbruddene i TV-programmene «Kongen befaler, «16 ukers helvete» og «Jaget».

Hver enkelt sponsor kan bli viet totalt ti sekunder for hver hele time programmet varer. Men i de tre programmene ble sponsorene identifisert i 20 sekunder i løpet av en time, opplyser Medietilsynet i en pressemelding.

– Det er klare regler for hvor lenge sponsorer kan identifiseres i program og hvilken type tilleggsinformasjon som kan stå på sponsorplakater, forteller Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Discovery har opplyst til Medietilsynet at bruddet ikke var tilsiktet og de har vist til at de umiddelbart satte i verk tiltak for å rette opp feilen.

– Vi erkjenner at vi har gjort feil knyttet til sponsorregelverket. Disse feilene ble rettet opp umiddelbart da vi ble gjort oppmerksomme på dem. Vi har gjennomgått våre rutiner for å sikre at lignende feil ikke skal skje igjen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Marianne Aambø i Warner Bros. Discovery til NTB.