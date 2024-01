Ingrid Fiskaa oppfordrer i et intervju med Klassekampen regjeringen til å snu og stemme for forslag i Stortinget lørdag om økonomisk støtte til Palestina og straffetiltak mot Israel.

– Det siste som har skjedd nå, er avgjørelsen fra FN-domstolen om at de åpner sak mot Israel for mulig folkemord. Vi mener at regjeringspartiene må forstå at tida for å sitte på hendene, er forbi, sier Fiskaa.

Hun sier regjeringen er i ferd med å vise den samme vestlige dobbeltmoralen som utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har advart mot.

– De er ikke i nærheten av å gå inn for eller støtte handlinger som kan få slutt på krigen. Det har blitt med ord, sier Fiskaa.

Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust, som er første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, sier at regjeringen ikke kommer til å snu, selv om de er enig i mye av det som kommer fram i forslagene. Han avviser dobbeltmoral.

– Tvert imot har Norge vært det tydeligste landet i Europa for Palestinas sak.