– Enhver forlengelse av den midlertidige humanitære våpenhvilen er et lyspunkt i en ellers svært alvorlig situasjon. Forlengelsen vil innebære et opphold i kamphandlingene for den hardt prøvede sivilbefolkningen i Gaza, og også gjøre det mulig å sende inn mer humanitære forsyninger, sier Barth Eide til NTB.

Mandag ble det klart at den humanitære våpenhvilen på Gazastripen mellom Israel og Hamas er forlenget med ytterligere to dager.

Avtalen som er oppnådd, inneholder de samme betingelsene som i den forrige våpenhvileavtalen, som blant annet innebærer utveksling av israelske gisler og palestinske fanger.

– Vi oppfordrer alle parter til å følge opp avtalen, til å løslate de øvrige gislene, til å stanse krigshandlingene og til å jobbe for en varig humanitær våpenhvile, fortsetter Eide.