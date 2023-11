Viaplay bekrefter onsdag kveld overfor den svenske avisen Dagens Industri at de vil selge virksomheten i Storbritannia tilbake til den forrige eieren SSBL.

Gjennom kjøpet av TV- og strømmeselskapet Premier Sports gjorde Viaplay sin inntreden på det britiske markedet i 2022.

Viaplay sliter sterkt økonomisk og har siden juli kuttet mer enn 30 prosent av sine ansatte. Måneden før ble det kjent at kanalen befant seg i store økonomiske vanskeligheter.

Onsdag ble fremleggelsen av kvartalsresultatene for tredje kvartal utsatt for andre gang. Det sørget for et bratt fall på Stockholmsbørsen, før de hentet seg inn igjen og avsluttet dagen i pluss.