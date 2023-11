Kraftlaget er ilagt et overtredelsesgebyr på 1,2 millioner kroner av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Boten gis for et alvorlig sikkerhetsbrudd i byggingen av Løkjelsvatnet kraftverk i Etne kommune.

Utbyggingen startet før teknisk plan var godkjent.

– Å begynne å bygge uten å ha godkjent teknisk plan er et alvorlig brudd på de grunnleggende kravene vi har til damsikkerhet. For å være sikker på at anlegget er trygt må vi vite at de følger kravene til byggeteknisk standard, sier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.

Administrerende direktør John Martin Mjånes i kraftlaget sier at de skal bruke tiden fram til fristen om tre uker på å vurdere om de skal anke.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått boten. Vi synes den er streng og høy, sier Mjånes til NTB.

– Vi tar saken på alvor. Det er viktig å få fram at Løkjelsvatnet er et nytt kraftverk på siden av det gamle, så det har ikke gått vann i det eller vært fare for noe.