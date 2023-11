– Dette er faktisk situasjonen i norsk oljebransje. Equinor er kun opptatt av kortsiktig inntjening. Selskapet er ikke opptatt av samfunnsoppdraget sitt, sier forbundsleder Jørn Eggum til Stavanger Aftenblad.

Fellesforbundets har 15.000 medlemmer i oljerelaterte yrker. Eggum viser til en rapport fra Safetec som kom i mars. Forskere fra Sintef og NTNU bidro og belyste at endringer har hatt negative konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø.

Kritiske røster har i høst også henvist til Petroleumstilsynets granskning av fallulykken på Mongstad i januar i år. Rapporten påpekte at kontrakten mellom Equinor og bemanningsselskapet Beerenberg var en medvirkende årsak til ulykken, der en stillasbygger falt 23,5 meter ned på betongdekke. Bruken av enhetspris kritiseres, der leverandørselskap får en fastpris for et arbeid, ikke for faktisk brukte timer

– Løsarbeid er blitt satt i system, sier Eggum, som misliker at Equinor fronter praksisen han mener er å pulverisere alt sikkerhetsarbeidet Norge har bygget opp ute i havet.

– Dette er en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Sikkerhet er vår høyeste prioritet. Våre sikkerhetsresultater viser en positiv trend over tid, sier Equinors talsperson Gisle Ledel Johannessen.