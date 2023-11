Før VM-sluttspillet i Spania for to år siden valgte Det internasjonale håndballforbundet (IHF) å utvide fra 24 til 32 deltakere.

Mesterskapet inneholdt 14 kamper med mer enn 20-målsseirer. Norge slo Iran 41-9 og Kasakhstan 46-18.

Nederland var involvert i enda større målrush med 55-15 over Puerto Rico og 58-17 over Usbekistan.

– Det var ekstremt mange uinteressante kamper i VM i Spania for to år siden. Det blir mange slike også i år. Og det blir også med noen veldig dårlige lag til hovedrunden. Kamper der med seirer på 20-25 mål er mer skadelig for produktet enn det gagner det, sier Viaplay-ekspert Ole Erevik til NTB.

B-VM?

Nasjoner som Grønland (i Norges gruppe), Iran, Kongo, Senegal, Kasakhstan, Paraguay og Chile er ventet å gå på mange stortap i VM.

– Jeg synes ikke det er forsvarlig med 32 lag i VM. IHF må gjerne ha en idé om å spre håndballen, men lærer de som kommer til VM noe av å tape 48-8? Jeg synes det kan være fornuftig å se på en turneringsstruktur med A- og B-VM slik det var tidligere, sier TV 2s Bent Svele til NTB.

Politikk

Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen mener utvidelsen var et politisk grep.

– 32 er altfor mange lag. 24 deltakere som det var tidligere, er mer enn nok. Dette dreier seg jo om stemmesanking for IHF-president Hassan Moustafa. Det blir altfor mange uinteressante kamper, sier Pettersen.

NTB har kontaktet IHF for en kommentar til kritikken, men har ikke mottatt noe svar.

VM spilles i Norge, Sverige og Danmark og avsluttes 17. desember. Norge er tittelforsvarer.