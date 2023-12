– Samtidig må det trekkes noen grenseoppganger av hensyn til både den gravide og det ufødte barnet. Dette er godt balansert i den nåværende loven. Jeg er ikke sikker på at samfunnet vårt blir bedre av å utvide abortgrensen fra 12 til 18 uker.

Torsdag ble det kjent at et flertall av medlemmene i abortutvalget går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til utgangen av uke 18.

– Jeg mener det er viktig å se på hvordan samfunnet kan støtte kommende foreldre til å takle de gledene og utfordringene et nyfødt barn kommer med på en god måte.

Han varsler at de skal sette seg inn i abortutvalgets utredning, og at de vil komme med et høringssvar.