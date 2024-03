Kravene i frontfagsoppgjøret legges fram

Norsk industri møter Fellesforbundet i forbindelse med kravoverlevering i frontfagsoppgjøret.

Frontfagsmodellen betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle. Det Norsk Industri og Fellesforbundet blir enige om legger sterke føringer for oppgjørene som følger i privat og offentlige sektor.

Forhandlingsfrist er 21. mars. Meklingen starter 2. april med frist ved midnatt mellom 6. og 7. april. Lønnsoppgjøret i år er et hovedoppgjør, og alle tariffavtaler er oppe til forhandling.

Putins valgseier bekreftes

Russlands nasjonale valgkommisjon skal i morgentimene kunngjøre resultater fra det tre dager lange presidentvalget i Russland. President Vladimir Putin fikk ifølge valgdagsmålinger rundt 88 prosent av stemmene i et valg som vestlige land har beskrevet som verken fritt eller rettferdig.

Med en gang de siste valglokalene hadde stengt i går kveld, ble Putin kåret til valgvinner av flere russiske nyhetsmedier. Putin selv gikk på talerstolen der han mottok jubel fra sine tilhengere.

Ukraina deltar på EUs utenriksministermøte

Krigen i Ukraina, menneskerettigheter i Belarus og situasjonen i Midtøsten er tema når EUs utenriksministre møtes i dag. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba deltar via videolink.

I forkant av møtet har EU-landene blitt enige om å skaffe til veie ytterligere 5 milliarder euro til militærbistand til Ukraina. – Vi ser fram til at den endelige beslutningen blir godkjent på EUs utenriksministermøte, sa Kuleba da kunngjøringen kom i forrige uke.

Kjerkol legger fram samisk folkehelsemelding

Helseminister Ingvild Kjerkol legger fram en samisk folkehelsemelding. Meldingen tar for seg særskilte folkehelseutfordringer for samer og hvordan regjeringen vil jobbe for å løse utfordringene med utgangspunkt i samisk kultur og levemåte, og styrke levekår, helse og livskvalitet for samer.

Kjerkol sier at fornorskningspolitikken har gitt mange i den samiske befolkningen historiske traumer og stress.

– Fornorsking kan også skje når den nasjonale folkehelsepolitikken ikke tar høyde for egenarten i samisk kultur og levemåte. Innenfor folkehelsepolitikk ønsker vi å endre det med denne meldingen, sa hun til NRK før helgen.