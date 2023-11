Totalt utgjorde jordbrukssektorens matsvinn 93.190 tonn i 2022, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Hele 51.785 tonn av dette var grønt – 10,6 prosent av produksjonen. Over halvparten av dette igjen skjer ved jordbruksforetakene, og Landbruksdirektoratet jobber nå med en utredning for å se hva man kan gjøre for å redusere svinnet i grøntsektoren.

Innen kjøttsektoren var det et svinn på 0,6 prosent av slaktemengdene. Det er mer svinn innen slaktekylling enn innen store produksjoner som storfe og svin. 1,4 prosent av den produserte melka gikk bort i matsvinn, mens 0,57 prosent av eggeproduksjonen gikk tapt.

Blant matkorn var det hele 14,4 prosent av den tilgjengelige mengden som gikk tapt i matsvinn. Her varierer imidlertid tallene voldsomt etter værforholdene, og gjennomsnittet over fem år er kun 6,4 prosent.