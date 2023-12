– Politiet er kjent med at svenske kriminelle blant annet har tatt kontakt med mindreårige gutter i politidistriktet. Formålet med kontakten er å få guttene til å utføre ulike typer kriminalitet for dem, blant annet salg av narkotika, sier Thor Magne Løge, driftsenhetsleder ved felles enhet for etterretning og etterforskning i Sørvest politidistrikt, til NRK.

Ifølge etterretningssjefen har flere kriminelle med tilknytning til Malmö forsøkt å få fotfeste i Stavanger-regionen, men han sier at politiets aktive innsats så langt har hindret etableringer av kriminelle, svenske nettverk.

– Politiet følger utviklingen nøye, og kriminalitet med tilknytning til svenske miljøer har høy prioritering. I flere saker Sørvest politidistrikt etterforsker, er det avdekket at involverte personer har forbindelser til Sverige, sier Løge til kanalen.