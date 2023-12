At Gulating lagmannsrett tirsdag endte med full frifinnelse av Johny Vassbakk etter at han først var dømt til 17 års fengsel i tingretten, mener lederen av Forsvarergruppen i Advokatforeningen viser at rettsvesenet i Norge fungerer slik det er ment.

– Frifinnelsen viser hvor nøye man skal være beviskravet i straffesaker. Begge fagdommerne i denne saken har også bakgrunn fra påtalemyndigheten, sier advokat Mette Yvonne Larsen til NTB.

Påtalemyndigheten reiste sak mot Vassbakk etter funn av hans Y-DNA på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Under opplesningen av den frifinnende dommen tirsdag var ikke dommerne i lagmannsretten nådige i sin karakteristikk av påtalemyndighetens ensidige etterforskning.

– Det har vært forsket en del på dette med å gå i bekreftelsesfella, om det har vært tilfelle her, sier Larsen som viser til at Vassbakk i tillegg til å ha fått den belastende tiltalen om drap på Birgitte Tengs mot seg, i tillegg har vært tungt identifisert i mediene i mer enn to år i saken.

– Det er åpenbart en ekstra belastning, sier Larsen.