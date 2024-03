Flere personer ble skadd da flyet – en Boeing 787 Dreamliner – falt ukontrollert gjennom luften. Passasjerer ble kastet ut av setene sine, og flere traff taket i flykabinen.

– Alle startet å skrike og gråte. Folk ble slynget ut av setet, og blod strømmet fra ansiktet til folk, sier australske Allie Addison, som var en av de 263 passasjerene om bord.

Om lag 50 personer ble skadd og flere av dem ble sendt til sykehus etter landing.

Både Boeing og det chilenske flyselskapet Latam sier de vil samarbeide fullt ut med myndigheten for å finne ut hva som forårsaket hendelsen.

Det var forvirring tidlig i etterforskningsfasen, der tilsynsmyndigheter i både Chile og New Zealand foreslo at det andre landets myndigheter skulle lede granskingen. Tirsdag sier New Zealands havarikommisjon at de har begynt å samle inn beviser, «inkludert å ta beslag i taleregistratoren og ferdsskriveren».

En talsmann legger samtidig til at «det er Chiles etterforskning».