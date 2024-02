Med det øker kongedømmets innflytelse på internasjonal sport.

Avtalen som ble kjent onsdag, omtales som et «flerårig strategisk partnerskap». I en felles uttalelse melder fondet og ATP at partnerskapet innebærer en «betydelig delt forpliktelse til å fremme tennis globalt».

Noen sum for investeringen er ikke kjent, men avtalen innebærer at PIF blir offisiell navnesponsor for ATPs rankingliste. Fondet går også inn som partner for ATP-turneringene i Indian Wells, Miami, Madrid og Beijing, samt ATP-sluttspillet. Dette omfatter også sluttspillet for yngre spillere fram til 2027. Turneringen spilles i Jeddah i Saudi-Arabia.

Siden 2021 har det saudiske fondet investert tungt i flere store idretter, inkludert opprettelsen av PGA-rivalen LIV innen golf og oppkjøpet av Premier League-klubben Newcastle. Saudi-Arabia blir også arrangør av VM-sluttspillet i fotball i 2034.

Landet har blitt beskyldt for «sportsvasking» ved å bruke idrett til å bedre sitt renommé internasjonalt etter massiv kritikk for håndteringen av menneskerettigheter og klimaspørsmål.