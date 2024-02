Den norske Forleggerforening, Bokhandlerforeningen og Rivertonklubben offentliggjorde torsdag de nominerte til Rivertonprisen.

De nominerte er:

* Karin Fossum: «Farvel, Farah Diba» (Cappelen Damm)

* Ingar Johnsrud: «Patrioter» (Aschehoug)

* Anne Holt: «Tolv utemte hester» (Gyldendal)

* Nikolaj Frobenius: «Utryddelsen» (Gyldendal)

* Jørn Lier Horst og Thomas Enger: «Offer» (Bonnier)

Prisen deles ut på Norli Universitetsgata i Oslo torsdag 14. mars.

Fjorårets mest solgte krimbok

«Offer» er den femte utgivelsen i bokserien av bokserien om Emma Ramm og Alexander Blix, og var også den mest solgte norske krimboken som ble utgitt i fjor.

– Jeg er både stolt og glad over at dette prosjektet belønnes med en slik anerkjennelse. Det er et sånt skulderklapp som motiverer når vi nå skal ta fatt på neste bok, sier Horst.

Han vant i 2012 Rivertonprisen for boka «Jakthundene».

Thomas Enger setter også pris på nominasjonen.

– Det blir gitt ut utrolig mye bra krimlitteratur i Norge hvert år. At «Offer» er vurdert som en av fjorårets aller beste, er fantastisk moro, sier han.

Hyllet av anmeldere

Karin Fossum ble hyllet av både lesere og anmeldere da hun lanserte sin tredje Eddie Feber-krim «Farvel, Farah Diba» august i fjor. Boken har fått terningkast seks av både Dagbladet og BOK 365.

– Jeg unner absolutt alle forfattere som skriver krim med hengivenhet og som jobber hardt for å heve sjangeren, at de før eller siden får den gjeve revolveren, sier hun i en pressemelding.

Fossum har vunnet Rivertonprisen to ganger tidligere, og ble i 2022 kåret til tidenes beste norske krimforfatter av Rivertonklubben.

– Fossums skrivende, stødige klo er fortsatt helt unik i denne utradisjonelle kriminalhistorien, med spennende og overraskende dype blikk inn i forbryterens verden, heter det i juryens begrunnelse.