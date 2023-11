Journalsystemet ble innført ved St. Olavs hospital natt til 12. november i fjor, og mange av de ansatte ved sykehuset har vært tydelig på at arbeidsbelastningen har blitt verre, og flere har vurdert å slutte på grunn av innføringen, skriver NRK.

Det er meldt om fakkeltog i Namsos, Levanger, Trondheim, Molde, Ålesund, Kristiansund og Volda, skriver kanalen.

– Det er mulig å gå tilbake. Det er snakk om vilje, sier overlege Monica Engstrøm.

Engstrøm forteller at det har gått ett år, uten bedring.

– Tvert imot er risikoen stor for pasientene våre, og vi ønsker å få en styrt avvikling og gå over til noe som er trygt og sikkert for oss og pasientene.

Administrerende direktør Stig Slørdal i Helse Midt-Norge sier de er kjent med markeringene.

– Når det arrangeres fakkeltog, er det sterkt uttrykk for at ansatte opplever at det har vært utfordringer med innføringen på St. Olavs. Dette tar vi på alvor, og vi ser på hvordan vi sammen skal få systemet til å fungere bedre.