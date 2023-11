– Nordmenn er glade i tradisjoner, og det er fortsatt ribbe og pinnekjøtt som er nordmenns favoritter på julaften, opplyser analyseansvarlig Gunnar Thoen i Matprat til NTB.

Opinion har nettopp gjennomført Matprats årlige juleundersøkelse, der et landsrepresentativt utvalg svarer på julevaner, tradisjoner og planer.

– Det som er spesielt i år, er at flere oppgir at de skal spise tradisjonell julemat. Fra i fjor ser vi en økning på både de som svarer at de skal spise ribbe, og de som svarer at de skal spise pinnekjøtt, sier Thoen.

Andelen som oppgir at det blir pizza på julaften, er samtidig redusert med to tredeler, fra 3 til 1 prosent.

Tunge tradisjoner

Til tross for at matvareprisene har fortsatt å øke, øker andelen som sier de skal ha svineribbe julaften, fra 43 til 49 prosent, mens andelen som sier de skal ha pinnekjøtt, er økt fra 37 til 39 prosent.

Bare 5 prosent svarer at det er kalkun som skal stå på menyen julaften.

Mye tyder på at tradisjoner veier tungt i valget. I fjor var det til sammen 55 prosent som svarte at julaftenmenyen var bestemt av tradisjoner eller av foreldrene. I år er det 61 prosent som velger tradisjonelt eller føyer seg etter foreldrenes ønsker.

– Uansett hvor man er i landet, så ønsker familiene å følge tradisjonene for hva som settes på bordet.

Føles trygt

Anne Zondag, samfunnsanalytiker i Matprat, tror folks ønsker for jula i år bærer preg av krig, krise og dyrtid på den måten at vi søker noe trygt og ikke vil rokke ved julas posisjon.

– For de fleste er julemat og tradisjoner noe som kanskje tar oss tilbake i tid, og som vekker spesielle følelser og minner. Julematen spiller en sentral rolle for mange mennesker når de prøver å bringe en følelse av begeistring, trygghet og glede inn i livet sitt, sier Zondag.

Thoen påpeker at nettopp at vi lukter, ser og smaker det samme år etter år, gir oss det som føles som «den riktige julestemningen».