Analytikerne hadde ventet en årsvekst i prisene på 3,3 prosent, ifølge Bloomberg.

Inflasjonen var på 3,7 prosent i september, uendret fra måneden før.

– Det er litt lavere enn ventet og derfor en hyggelig overraskelse. Dette er et inflasjonsnivå som heldigvis nærmer seg et normalt nivå. Dette tallet avlyser ikke inflasjonsfaren, men det er fint når vi får tall som overrasker på «riktig» side, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Fall i kjerneinflasjon

Ifølge tirsdagens inflasjonsrapport bidro blant annet lavere bensinpriser til utviklingen. Men også den såkalte kjerneinflasjonen, der de stadig skiftende energi- og matprisene er utelatt, viser nedgang. Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen endte på 4 prosent, ned fra 4,1 prosent i september.

Tallene blir tatt med i vurderingen når sentralbanksjef Jerome Powell vurderer hva som skal skje videre med styringsrenten. Han ga i forrige uke uttrykk for at sentralbanken ikke følte seg sikker på at renten er høy nok til å temme inflasjonen. Banken har hevet renten elleve ganger det siste halvannet året. Rentenivået på 5,4 prosent er det høyeste på 22 år.

Til tross for at det ser bedre ut, er prisveksten fortsatt godt over sentralbanken Federal Reserves mål på 2 prosent.

– Bra for Norge

Knudsen tror tirsdagens tall fra USA er positive for Norge – både fordi vi importerer lavere inflasjon og fordi det legger mindre press på kronekursen.

– Dette er hyggelig overraskelse for Norges Bank etter forrige ukes kalddusj – der inflasjonen i Norge økte igjen, sier han. Sjeføkonomen tror likevel at det ligger an til en ny renteheving her hjemme i desember.

Flere europeiske børser reagerte positivt på de amerikanske tallene tirsdag ettermiddag. Markedsrentene falt også – den amerikanske tiårige statsobligasjonsrenten falt 0,15 prosentpoeng til 4,5 prosent.