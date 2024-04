Både politiet og japanske medier bringer historien om mannen som sparket ut i kjent karatestil. Han vrikket foten da han traff en av bjørnene midt i ansiktet, to ganger, men er ellers uskadd.

– Jeg tenkte jeg måtte foreta meg noe, eller ville jeg ha blitt drept, sier Masato Fukuda.

Han sto og beundret en foss og de naturskjønne omgivelsene da to bjørnehoder dukket ut av krattet. En av bjørnene nærmest seg, og det gikk som det måtte.

To spark midt i planeten, og bjørnen lusket fortumlet videre. Den andre fulgte etter. Ifølge medieoppslagene var det snakk om brunbjørner på rundt halvannen meters høyde. Voksne bjørner kan veie opp til et halvt tonn og løpe fortere enn et menneske.