– Omsetning av narkotika gir stort utbytte, og vi er særlig tilfreds med at tingretten delte vår oppfatning om at det her var grunnlag for å inndra 1 million kroner, sier aktor i saken, politiadvokat Johan Løken.

Fengselsstraffen er gjort betinget av at den dømte mannen gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) , opplyser Økokrim.

Saken ble avdekket da Økokrim fikk kjennskap til at den domfelte mannen mottok bitcoin som Økokrim mistenkte stammet fra straffbare handlinger.

Som følge av helerimistanken ble det ransaket hjemme hos mannen. Der fant politiet dataenheter og gjenstander som indikerte omsetning av en større mengde narkotika. Dommen er ikke rettskraftig.