Axelsen ble først utnevnt som direktør for SSB i 2018. Fredag ble han utnevnt på nytt, og han fortsetter dermed i stillingen i seks nye år.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

SSB-direktøren har tidligere blant annet vært assisterende arbeids- og velferdsdirektør i Nav. Han har også vært direktør for to ulike enheter i Statoil, nå Equinor, og vært statssekretær i Finansdepartementet for Arbeiderpartiet.

SSB er hovedmyndigheten for utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.