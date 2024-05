– Vi har fått gjennomslag som sikrer økt kjøpekraft og bedrer arbeidsvilkårene til våre medlemmer, forteller forhandlingsleder Barbro Auestad fra IE&FLT.

Ny minstelønnssats blir 203,28 per time. Satsene for ansiennitet blir regulert med 8,9 prosent, og får et ekstra løft ved ansattes syvende år i bedriften.

Forhandlingslederen trekker frem at særlig ubehagelig arbeid nå blir bedre regulert. For de med flere fagbrev dobles nå tillegget.