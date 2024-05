– Vi har over tid hatt en stor vekst i produksjon og eksport av sjømat. Samtidig ser vi at markedene stadig stiller nye krav til næringen, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Det er bakgrunnen for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øremerker 5 millioner kroner til Mattilsynets eksportarbeid.

Mangel på ressurser gjør at Mattilsynet per nå ikke har god nok kapasitet til å følge opp nye krav for å legge til rette for økt eksport. I vår varslet tilsynet at de skulle trappe opp virkemiddelbruken mot aktører som selger ubearbeidet oppdrettsfisk med skader ut av landet.

Andelen produksjonsfisk, altså oppdrettsfisk med sår og skader som ikke skal omsettes til menneskemat før den har blitt feilrettet innenlands, har økt jevnt fra 5 prosent i 2018 til 15 prosent i 2023.

I april i år meldte Mattilsynet at andelen var oppe i hele 38,8 prosent, som er nesten dobbelt så mye produksjonsfisk som i samme uke året før.