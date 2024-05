Fondets verdi har steget ekstra mye de siste årene, målt i kroner. De siste offisielle tallene er at verdien var over 17.700 milliarder kroner.

Men oljefondet har ingen penger investert i Norge, og målt i dollar er derfor veksten i fondet langt mindre. Kronesvekkelsen er altså en viktig årsak til at fondet, målt i kroner, har steget ekstra mye de siste årene.

– I 2023 betydde det 409 milliarder kroner, og samlet siden fondets begynnelse har det løftet fondskapitalen med 3122 milliarder kroner. Samlet over de tre siste årene har kronesvekkelsen løftet fondet med 1026 milliarder, og 2,7 prosent av det er 27,7 milliarder, sier valutaanalytiker Magne Østnor i DNB Markets.

I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen bruke 418,7 milliarder kroner fra oljefondet, tilsvarende 2,7 prosent. Det er i tråd med handlingsregelen på 3 prosent.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kaller budsjettet for ansvarlig og sier at de er «godt under handlingsregelen».

Men fordi fondets verdi er såpass styrket av den svake kronen, betyr det at regjeringen i realiteten har en del mer penger å bruke selv ved å holde seg innenfor handlingsregelen, enn dersom kronen ikke var så svak.