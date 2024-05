– Jeg har varslet nominasjonskomiteen om at jeg ønsker gjenvalg og ny periode på Stortinget, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad til Stavanger Aftenblad.

Senterpartiets førstekandidat i Rogaland har drøftet beslutningen i råd med familien.

– Å være statsråd er svært krevende tidsmessig, men familien min støtter meg i å jobbe for dette regjeringsprosjektet, sier Pollestad.

Pollestad er svært opptatt av å hindre regjeringsskifte.

– Jeg tror at et gjenvalg kan være et positivt bidrag i så måte. Vi har brukt mye tid på krisehåndtering, krig og inflasjon, men jeg har lyst til å være med og se effekten av grepene jeg har tatt i landbrukspolitikken, sier han.