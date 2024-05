– Det er ikke Taliban-ledere, men grupper som representerer bevegelsen, som er i Norge for å tilrettelegge for inter-afghansk dialog, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Han bekrefter samtidig at det er en konferanse som foregår i Norge i disse dager. Dette er et forum med representanter fra ulike grupper afghanere, som Norge har lagt til rette for, fordi norske myndigheter er bekymret for situasjonen i Afghanistan.

– Har ikke tenkt å gi opp det afghanske folk

Dialogforumet Afghanistan Future Thought Forum (AFTF) møttes i Oslo mandag, og konferansen avsluttes onsdag.

Ifølge Utenriksdepartementet har konferansen samlet om lag 35 afghanere, med representasjon av kvinner, minoriteter og ulike politiske syn.

– Norge har vært aktive i Afghanistan, også i Taliban-tiden før 2001, og vi var tungt til stede i de 20 årene med FN- og ISAF-nærvær. Og vi har ikke tenkt å gi opp det afghanske folk. Det vil i hvert fall være feil å si at vi skulle stoppe kontakten med Taliban nå når de styrer, legger utenriksministeren til.

Listhaug: – Fremstår som naiv

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på besøket, som hun omtaler som å «lefle med terrororganisasjoner og ekstreme krefter».

– Etter det forrige Norgesbesøket, der regjeringen kastet bort 7 millioner på å fly Taliban-topper i privatfly til Norge, har det gått fra vondt til verre i Afghanistan, sier hun til NTB.

– Regjeringen fremstår som naiv og ble åpenbart lurt av Taliban sist, og da så vi at Taliban bruker slike besøk til å legitimere seg selv i hjemlandet. Det finnes ingen gode grunner til at Norge skal pleie kontakt med terrororganisasjoner, men det ser ikke ut til at denne regjeringen lærer når de fortsetter denne naive politikken, fortsetter Listhaug.