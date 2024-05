– Voldtektssiktelsen er henlagt på bevisets stilling. Påtalemyndigheten må være overbevist om skyld, og at den lar seg bevisføre i retten, sier statsadvokat Jo Christian Jordet til VG.

Den 49 år gamle mannen ble siktet for å ha voldtatt en kvinne på 17. mai i fjor. Jordet sier at påtalemyndigheten mener at det høye beviskravet som kreves i straffesaker, ikke er innfridd i denne saken.

Mannen er imidlertid tiltalt for å ha søkt etter og lagret bilder og film som viser seksuelle overgrep mot barn eller barn i seksualisert fremstilling.

Han er i tillegg tiltalt for å ha kjøpt, oppbevart og brukt narkotika, samt kjøre bil og motorsykkel uten førerkort. Handlingene i disse tiltalepostene skal ha funnet sted i løpet av de fem ukene mannen var prøveløslatt.

49-åringens forsvarer, advokat Henriette Willix, sier til VG at henleggelsen er forventet. Hun sier også at mannen ikke erkjenner straffskyld for seksuell fremstilling av barn.

Da mannen i fjor ble løslatt etter en minstetid på ti år, mente Romerike og Glåmdal tingrett at det ikke var en nærliggende fare for at mannen skulle begå alvorlige straffbare handlinger igjen. Nå har han sittet i varetekt siden voldtektssiktelsen i fjor mai.

Statsadvokaten tar forbehold om å legge ned påstand om at mannen skal gjeninnsettes på forvaringsdommen.