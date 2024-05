– Jeg er veldig fornøyd med at vi får på plass en konstituert konsernsjef og at Elisabeth Vike Vardheim har takket ja til å påta seg oppdraget. Det sikrer stabilitet og fortsatt moment og fremdrift for selskapet, i en tid med fullt fokus på å realisere besluttet strategi, sier styreleder Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Vardheim har jobbet i Statnett siden 2007 og har vært en del av konsernledelsen siden 2014. Hun går fra stillingen som konserndirektør for Nett i selskapet.

Tidligere denne måneden varslet Hilde Tonne at hun fratrer stillingen som Statnett-sjef etter å ha sittet i stillingen siden 2021.