– Det eneste positive er at vi unngikk konflikt, men jeg er svært bekymret for hvordan bedriftene der ute skal kunne håndtere dette, sier NHO Byggenæringens forhandlingsleder Siri Bergh i en pressemelding.

De har blitt enige om et generelt tillegg på 7 kroner per time. Minstelønnssatsene økes med 9 kroner per time, og fagarbeidere samt skiftarbeidere gis et ekstra tillegg på 1 krone i timen. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget på 5,2 prosent.

Økt kjøpekraft

Partene kom til enighet to timer og 40 minutter etter meklingsfristen gikk ut midnatt natt til lørdag. Om meklingen ikke hadde ført fram, kunne 5739 av Fellesforbundets medlemmer ha blitt tatt ut i streik.

Fellesforbundets forhandlingsleder Hege Espe sier de har innfridd kravet om økt kjøpekraft.

– I dette oppgjøret har medlemmene våre vært entydige: Det er økt kjøpekraft som har vært viktigst for dem. Det har vi nå innfridd gjennom et historisk lønnstillegg og en solid heving av minstelønnssatsene. Dette vil merkes i lommeboken til våre medlemmer, sier Espe.

Krevende bakteppe

Årets tariffoppgjør har hatt et krevende bakteppe. Det er lite aktivitet i bransjen, og stadig meldes det om konkurser og oppsigelser blant bedrifter i næringen.

– Resultatet fra frontfag-meklingen har gjort det ekstremt krevende å komme fram til et resultat som er økonomisk bærekraftig for byggeindustrien i den situasjonen som næringen befinner seg i. Derfor har dette blitt et dyrt oppgjør, sier NHOs Bergh.

Fellesforbundet og NHO Byggenæringen kom i havn med en annen mekling, byggfagsmeklingen, onsdag formiddag. Da ble en storstreik unngått blant over 16.000 ansatte i 900 bedrifter.