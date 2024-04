– Det ser ut til at noen har prøvd å lage en plumbobombe. Naboer har hørt at det smalt i området her tidligere denne uken. Plumbo er etsende og svært farlig, skiver rektor Turid Irene Hatlem i meldingen til foresatte ved skolen.

Hun bekrefter funnet av Plumbo-flasken overfor NRK og sier at politiet er varslet.

Foreldre og foresatte blir nå oppfordret til å snakke med barna og advare dem mot å ta i disse flaskene dersom flere skulle dukke opp.

Plumbo er kjent merke for rengjøringsprodukter, blant annet for rens av avløp.