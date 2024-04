2. mai er det 400 år siden Kongsberg by ble grunnlagt av Christian IV av Danmark og Norge. I den anledning kommer kong Harald og dronning Sonja på jubileumsbesøk.

– Vi setter utrolig stor pris på at kongeparet kommer til Kongsberg for å markere denne dagen med oss. Dette blir en gledens dag for byen og alle våre innbyggere, sier Kongsberg-ordfører Line Spiten.

Bakgrunnen for at Christian IV grunnla Kongsberg var sølvfunnet året før, og etableringen av Kongsberg Sølvverk høsten 1623.

– Siden sølvfunnet har Kongsberg-samfunnet vært et internasjonalt industrimiljø med en opparbeidet kultur for å anvende den nyeste kunnskapen og det beste verktøyet for å løse de vanskeligste oppgavene. Denne stolte historien og Kongsbergs rolle i dagens Norge vil være tema for feiringen kongeparet tar del i, skriver kongehuset på sine nettsider.