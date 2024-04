Ved Siglingavatnet, som er et populært turområde for hundeeiere, har skolen de to siste årene plukket over 250 poser med hundebæsj.

Men årets tur fikk en overraskende slutt da noen av elevene en pakke med rundt 600 gram hasj ved en parkeringsplass, skriver Bergensavisen (BA) og Askøy24.

– Det virker veldig mye. Våre elever sitter igjen med tusen spørsmål etter opplevelsen, og nå prøver vi å få politiet til å komme på skolen for å fortelle om hvordan de jobber med denne saken, sier lærer Mette Jakobsen til BA.

Jourhavende ved Vest politidistrikt, Laila Skeide, sier hun ikke har fått informasjon om saken tirsdag kveld.