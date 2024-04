– Min klient svært skuffet over dommen, klar for å kjempe videre for en frifinnelse i Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang i en pressemelding.

Hun påpeker at dommen vil ha mye å si for det lovlige rommet politifolk har til å utøve makt.

– Dersom dommen blir stående, så er det slik at polititjenestemenn som er ute i gatene, og som skal avverge farlige situasjoner, nå vil måtte kalkulere sin egen risiko for straffeforfølgelse framfor å ta grep, sier Reisvang.

Hun sier at hennes klient har stått i en krevende tid.

– Min klient har hatt det veldig krevende helt fra denne saken skjedde. Det har vært ett og et halvt år hvor livet hans har vært på vent. Og det er ikke noe unntak nå. Det kommer til å bli sånn fremover og inntil denne saken er endelig avgjort.

– Men siste ord er ikke sagt i denne saken, sier hun.