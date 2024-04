– Påtalemyndigheten mener at den tiltalte skal dømmes til fengsel i tre år og ni måneder og tåle rettighetstap som trener og verv for barn og unge på ubestemt tid, sa aktor Eli Andrea Skaar i Hordaland tingrett, ifølge NRK.

Mannen står tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang med mindreårige som han var trener for. Flere av de fornærmede var mellom 15 og 17 år da overgrepene fant sted, ifølge tiltalen.

Politiet ble kjent med saken da en kvinne tok kontakt i 2022 og fortalte om forhold som lå 20 år tilbake i tid. Ifølge tiltalen foregikk overgrepene over en periode på 15 år.

Mannen nekter straffskyld, men erkjenner å ha delt rom med utøvere på idrettsstevner, deriblant to av de fornærmede.

Rettssaken mot mannen startet forrige mandag og avsluttes tirsdag.