EU har lagt press på Norge for å innføre direktivet, og har truet med straffetiltak hvis ikke dette blir gjort innen 13. august i år.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har tidligere uttalt at Norge jobber for å innføre direktivet innen fire måneder, men parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad (Sp) sier til Nationen at det ikke er naturlig at vi setter oss en frist.

– Jeg mener vi må jobbe grundig med sakene, og da må vi bruke den tiden vi trenger til å gå gjennom fornybardirektivet, sier Arnstad.

Ifølge EØS-avtalen er Norge og forpliktet til å innlemme nytt EU-regelverk raskest mulig. Dersom dette ikke skjer, kan EU vise til artikkel 102 i EØS-avtalen og sette hele eller deler av politikkområdet ut av kraft.

Arnstad sier hun ikke er redd for noen straff fra EU hvis Norge ikke oppfyller fristen.