– Jeg var ikke alene, svarte Andersen på spørsmål fra statsadvokat Andreas Schei. Han valgte å ikke benytte seg av retten til å gi en fri forklaring om forholdene i tiltalen da han skulle forklare seg for Sør-Rogaland tingrett torsdag.

Han var sammen med kameraten Viggo Kristiansen på utkikk etter en egnet teltplass i Baneheia, ifølge forklaringen hans. Det var ikke uvanlig å telte i det idylliske friluftsområdet i Kristiansand. Andersen og Kristiansen var ofte på tur sammen og bygde hytter, gapahuk eller satte opp telt i området.

Andersen inntok torsdag på ny vitneboksen i en rettssal for å forklare seg om voldtektene og drapene i Baneheia for 24 år siden. Han ønsker å forklare seg for retten og vil gjøre det etter beste evne «ut fra den han husker om det som skjedde den dagen», opplyste advokat Cecilie Krogh Fornes til NTB før retten ble satt torsdag.

Nekter straffskyld

Det knytter seg spenning til blant annet om Andersen vil komme med ny informasjon i lys av den nye etterforskningen som er gjennomført og om forklaringen hans vil bidra til å gi de etterlatte svar. Det er imidlertid tidligere signalisert at Andersens forklaring i det vesentligste vil være den samme som før: det var Kristiansen som var hovedmann, initiativtaker og pådriver bak voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Jentene ble lokket med fra badeplassen for å se på noen kattunger før handlingene fant sted, ifølge forklaringen hans.

– Det er mange sider av hans forklaring, han skal fortelle retten om sin versjon av hendelsen, vi får høre og se hvordan den blir, sier statsadvokat Johan Øverberg til NTB.

Andersen nektet tirsdag straffskyld for drapet på Paulsen da rettssaken startet, men har tidligere erkjent drapet på Sørstrønen.

Overgrepsmateriale

Under innledningsforedraget tirsdag antydet aktoratet at de kan spørre Andersen om anmeldelser som kom svært nylig. Politiet har de siste årene funnet overgrepsmateriale og tekster som seksualiserer barn på hans digitale enheter.

Rettssaken foregår i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes, men onsdag var retten og andre på en liten avstikker til Kristiansand for å være på befaring i Baneheia.

Forklaringen til Andersen skulle egentlig begynne tirsdag, men etter anmodning fra ham og forsvarerne ble den flyttet til torsdag. Andersen var heller ikke til stede på befaringen i Baneheia, og han har ikke tenkt å være til stede under mesteparten av den åtte uker lange rettssaken.