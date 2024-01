Tottori tar over etter Yuji Akasaka 1. april, opplyser flyselskapet.

– Det er mange kvinnelige ansatte der ute som sliter med å komme seg oppover på karrierestigen eller med store livshendelser. Jeg håper det at jeg utnevnes til toppsjef kan oppmuntre dem og gi dem mot til å ta det neste steget, sier Tottori på en pressekonferanse.

Hun begynte i JAL samme år som selskapet opplevde den verste ulykken noensinne med ett passasjerfly. 520 mennesker mistet livet da en jumbojet på vei til Osaka styrtet inn i en fjellside etter avgang fra Tokyo. Bare fire personer overlevde det som er den verste flyulykken i Japans historie.

– Sjokket fra den gangen sitter fortsatt dypt i hjertet mitt. Jeg har hele tiden følt en sterk plikt til å videreføre viktigheten av flysikkerhet til yngre generasjoner. Sikkerheten er fundamentet for et flyselskap, og jeg vil jobbe enda hardere for sikker drift, sier Tottori.

Japan Airlines har mål om å ha 30 prosent kvinner i lederstillinger innen mars 2026.