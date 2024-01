– Siktede har gitt en grundig forklaring i avhør og samarbeider med politiet etter beste evne, skriver kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien i en tekstmelding til NTB torsdag kveld.

– Hun stiller seg helt uforstående til siktelsen og erkjenner ikke straffskyld, skriver forsvareren videre.

Sporløst borte

Kvinnen i 40-årene ble pågrepet onsdag kveld etter omfattende politiarbeid på en gård i Løten i Innlandet. Hun er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette av en mann som har vært savnet i snart to uker i Løten. Mannen er fortsatt ikke funnet.

– Vi leter fortsatt etter den savnede mannen i 30-årene. Det var nær familie som meldte ham savnet 12. januar, opplyste politiinspektør Liv Hilde Nytrøen på en pressekonferanse torsdag.

Politiet opplyser at det er gjort funn av interesse på gården, og at dette sammen med resten av etterforskningen førte det til at kvinnen ble pågrepet og siktet.

Hadde en form for tilknytning til gården

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om hvorvidt de vil fremstille kvinnen for varetektsfengsling. Forsvarer Lien sier til NTB at han ikke vet om politiet ønsker å varetektsfengsle den siktede.

På pressekonferansen tidligere torsdag ble det opplyst at en sentral del av etterforskningen er å finne ut hvor mannen er eller har vært siden han forsvant.

Politiet er ikke sikre på når siste livstegn fra mannen kom.

Relasjonen mellom den siktede kvinnen og den savnede mannen er også en sentral del av etterforskningen, ifølge Nytrøen.

Det som er på det rene, er at begge hadde en form for tilknytning til gården på Løten der kvinnen ble pågrepet. Mannen er imidlertid folkeregistrert i Grenland.