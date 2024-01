Sikkerhetsrådet møtes for å diskutere Midtøsten

Sikkerhetsrådet i FN skal ha en debatt hvor de skal diskutere situasjonen i Midtøsten.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass skal også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov delta i møtet. Norges utenriksminister Espen Barth Eide skal også være med på møtet.

Nominasjonene til Oscar blir kunngjort

Fra klokken 14.30 norsk tid vil det bli kjent hvilke filmer som er nominert til årets Oscar-priser.

Margreth Olins film «Fedrelandet» var Norges kandidat til den gjeve prisutdelingen, men ble ikke kortlistet til prisen i desember.

Årets prisutdeling finner sted 10. mars. Talk show-vert Jimmy Kimmel skal lede seremonien for fjerde gang.

Oversikt over boligprisene nye boliger i 2023

Boligprodusentenes Forening legger fram boligstatistikk for hele 2023.

Her presenterer de tallene for salg og igangsetting av nye boliger. Tallene presenterer fra klokken 10.

Bergensbanen åpner etter uvær

Bane Nor har estimert at Bergensbanen skal åpne klokken 6 etter å ha vært stengt i to dager på grunn av uvær.

Samtidig har det ikke blitt satt inn alternativ transport for de reisende mellom Oslo og Bergen.

Kveldsrenn i Schladming

Det er duket for storslalåm, når alpinistene setter utfor bakken i østerrikske Schladming. Kveldsrennene er kjent for å trekke til seg mye publikum.

Norge har seks utøvere som stiller til start, inkludert Henrik Kristoffersen og Atle Lie McGrath.

Norges avsluttende kamp i håndball-EM

Etter et skuffende europamesterskap fra de norske håndballherrene i Tyskland, har laget ingen mulighet til å gå videre foran kveldens siste kamp i hovedrunden mot Sverige.

Sverige på sin side kan sikre seg en plass i semifinalen med seier mot Norge.