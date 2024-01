For hele 2023 var det en nedgang på 3,0 prosent sammenlignet med 2022.

– Det viser at økt rente biter og gjør folk mer forsiktige. Vi kjøper mindre varer og prioriterer tøffere. Det er godt å se at folk tar grep, selv i julehandelen. Det viser omstillingsevne og at folk evner å tilpasse seg når det trengs, sier sjeføkonom Kyrre Martinius Knudsen fra Sparebank 1 SR-Bank.

Etter rekordhøy omsetning i detaljhandelen under koronapandemien har omsetningsvolumet i detaljhandlene falt i tiden etter det, opplyser SSB.

– Detaljhandelen avsluttet 2023 med en nedgang på 0,9 prosent fra november til desember, viser tall for sesongjustert omsetningsvolum. Næringen som bidro mest til nedgangen, var butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, med blant annet møbler og byggevarer som trakk ned. I tillegg trakk også butikkhandel med sportsutstyr en del ned i desember, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.