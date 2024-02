Politiet skriver på X/Twitter at foreløpige undersøkelser på stedet viser at kjemikalier som er blitt håndtert i et laboratorium, trolig er årsaken til hendelsen. En beholder eksploderte som følge av den kjemiske reaksjonen.

Politiet ankom stedet rundt klokken 13.55.

– Det er kun én person som er skadd, og han er kun lettere skadd. Brannvesenet jobber på stedet for å sikre at det ikke er videre eksplosjonsfare, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt til NTB.

Personen er blitt sendt til sykehus.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 13.39.