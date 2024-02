– Vi tar utvalgets innspill med oss. Det er mye interessant å lese der. Men ansvaret for politikk og retning, det tar vi i politikken, sier Støre.

Statsministeren måtte onsdag svare for seg i Stortinget om skatteutvalget, som har kritisert regjeringen for å nedprioritere å redusere skadelige skatter til fordel for økt offentlig pengebruk.

Frps Hans Andreas Limi beskylder regjeringen for å føre en skattepolitikk som er direkte skadelig for norsk økonomi på lang sikt.

– Det at mye av pengebruken i Norge hentes fra skatter, har en kostnad for økonomien, sa Limi og viste til utvalgsrapporten.

– Skattesjokket har kommet samtidig som Norge har hatt enorme ekstrainntekter, blant annet som følge av høye energipriser, påpekte han.

Støre avviser at Norge går «ad undas» og peker på sterk verdiskapning og økte investeringer.

– Det er ikke noe jammerdal, dette. Samfunnet har utrustet seg med folk på jobb og lav arbeidsledighet. Vårt naboland Sverige er oppe i 8 prosent, nå ligger vi på rundt 2. Vi har gjort kloke valg gjennom de årene, sier Støre.

– Statsministeren har rett

Limi mener at regjeringen må bruke mer av oljeinntektene på skattekutt.

– Her kan det ikke være sånn at både statsministeren og utvalget har rett. Mener statsministeren egentlig at ekspertutvalget tar feil i sin omtale av regjeringens skattepolitikk? spurte Limi

– Statsministeren mener at statsministeren har rett, svarte Støre.

Han viser til at utvalget også har berømmet regjeringen for å innføre grunnrenteskatt, og at pengene er brukt på å styrke velferden.

– Det er ikke et ekspertutvalg av økonomer som bestemmer og avmåler politikk og prioriterer i Norge hva som er best for å møte velferdssituasjonen, utdanningssituasjonen, sykehusene våre og politiet vårt, sier han.

– Ekstremsituasjon

Støre understreker at regjeringen nå fjerner noen av skattegrepene som ble innført i en «ekstremsituasjon» i 2022.

Høyprisbidraget på kraft er på vei bort, og regjeringen har også varslet at den omstridte arbeidsgiveravgiften for høye lønninger blir fjernet neste år.

Det sistnevnte ville Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru ha en avklaring på i Stortinget.

– Det er uklart for bedriftene om de skal planlegge for at den er borte 1. januar 2025 eller 31. desember 2025, sa hun.

Støre kunne ikke gi noen dato, men gjentok at den forhøyede arbeidsgiveravgiften skal bort i 2025.