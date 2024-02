Fere vinduer helt opp til 13. etasje er tatt av vinden, skriver Avisa Nordland.

Ekstremværet Ingunn har gitt rødt farevarsel for Nordland. Ekstremværet Ingunn førte til orkan i Trøndelag i natt. I Nordland har myndighetene stålsatt seg for at det blir deres tur. Uværet slo inn over Bodø i 7-tiden torsdag morgen.

Widerøe har innstilt alle morgenfly til og fra Bodø fram til klokka 10.

I tillegg til rødt farevarsel for Nordland er det oransje farevarsel for Ofoten og sørlige deler av Troms, samt for indre strøk av Trøndelag og ytre strøk av Møre og Romsdal og Nordfjord.