I Frankrike, der bøndene allerede har protestert i to uker, økte de denne uka presset på myndighetene ved å blokkere motorveier rundt Paris og sette fyr på høyballer for delvis å blokkere tilgangen til flyplassen i Toulouse.

I Belgia, der protestene er inspirert av naboene i sør, blokkerte bønder innfartsveiene til konteinerhavnen i Zeebrugge. Demonstrantene sier at de planlegger å sperre adgangen til havna i minst 36 timer. Bakgrunnen for protesten er at de mener havna mottar økonomisk støtte på bekostning av bøndene.

Bønder blokkerer i tillegg et torg i sentrum av hovedstaden Brussel, og sier de vil bli der til minst torsdag, dagen EU-lederne skal møtes til et toppmøte i byen.

Bøndene i Frankrike, som er EUs største landbruksprodusent, mener de ikke får godt nok betalt og at de utsettes for urettferdig konkurranse fra billig import.

Spanske bønder sier nå at de vil slutte seg til bevegelsen og organisere protester i februar.

Bondeprotestene kommer i kjølvannet av lignende aksjoner i andre europeiske land, deriblant Tyskland og Polen, i forkant av valget til EU-parlamentet.